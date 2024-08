Les images du VAR diffusées en direct à la télévision à partir de la 3e journée

Les téléspectateurs auront accès aux mêmes images que l'arbitre lors de l'intervention du VAR à partir de la 3e journée du championnat, annonce la Pro League jeudi. Ce changement sera effectif dès la rencontre entre le Standard et Malines ce vendredi.

Le "VAR-feed", soit le flux d'images mis à la disposition de l'arbitre lors d'une vérification sur l'écran de contrôle (on-field-review), sera désormais public et intégré dans les émissions de télévision en direct.

Un nouveau graphique permettra par ailleurs au spectateur de voir quels faits de jeu sont analysés (un but éventuel, un coup franc ou une carte rouge notamment) et la raison du contrôle, par exemple un possible contact de la balle avec la main. Les lignes de hors jeu tracées par le VAR pour appuyer une décision seront également diffusées.