Rodri champion d'Europe et meilleur joueur du tournoi: "Le plus beau jour de ma carrière"

Rodri a vécu "le plus beau jour" de sa carrière après la victoire 2-1 de l'Espagne contre l'Angleterre en finale de l'Euro 2024, dont il a été élu meilleur joueur du tournoi.

"C'est probablement le plus beau jour de ma carrière", a déclaré Rodri au micro de la chaîne espagnole TVE. "Nous sommes la nation la plus titrée de l'histoire de l'Euro. Beaucoup de personnes ont parlé des générations précédentes qui nous ont montré la voie et maintenant nous sommes champions d'Europe. C'est un moment incroyable pour tout le monde."

Après 1964, 2008 et 2012, l'Espagne ajoute donc un quatrième sacre continental à son palmarès. "Nous sommes entrés dans l'histoire. La mentalité de cette équipe est incroyable. Beaucoup d'entre nous ont été champions d'Europe avec les équipes de jeunes et maintenant nous le sommes avec l'équipe A."