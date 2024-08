Épilogue des Jeux dimanche à Paris, nouvelles opportunités de médailles belges

La Flandrienne, déjà en bronze dans la course en ligne, s'avance sans pression sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines où elle disputera l'omnium, terrain de jeu idéal quant à l'expression de sa polyvalence. Kopecky débutera par le scratch (11h00), enchaînera avec la course tempo (11h57) et l'élimination (12h53) avant de terminer par la course aux points (13h56).

En début de journée, Hanne Verbruggen et Chloé Herbiet seront les deux représentantes belges sur le marathon, ultime épreuve d'athlétisme à Paris. Verbruggen et Herbiet, qui possèdent des records personnels en 2h26:32 et 2h24:56, devront dompter un exigeant parcours parisien, riche de 436 mètres de dénivelé positif.

Après une prolifique journée de vendredi et les médailles de Nafi Thiam (or) et Noor Vidts (bronze) à l'heptathlon, ainsi que le bronze de Sarah Chaâri (taekwondo), la délégation belge a vu son total s'élever samedi à 10 médailles (3 or, 1 argent, 6 bronze) grâce à Bashir Abdi, en argent sur le marathon. Au niveau comptable, ce sont les Jeux les plus prolifiques depuis l'après-guerre. A Tokyo, la Belgique avait décroché 7 médailles (3 or, 1 argent, 3 bronze).