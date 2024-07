Hélène Brasseur marque son premier but international contre le Japon : "Vraiment fou"

Hélène Brasseur a mis les Red Panthers sur le chemin d'une victoire 3-0 face au Japon mercredi en inscrivant son premier but international en carrière. Les hockeyeuses belges sont sûres d'être qualifiées pour les quarts de finale du tournoi olympique de hockey après leur victoire.

La Belgique est déjà assurée d'une place en quarts de finale après trois victoires consécutives. Pour Brasseur, cette qualification sans problème est le fruit d'années de travail acharné. "Au cours des quatre dernières années, nous nous sommes beaucoup entrainées et nous avons travaillé sur tous les aspects. Nous nous sommes entrainées dur et nous avons tout donné sur le terrain. Nous méritons notre place ici", a-t-elle souligné.

Brasseur a ouvert le score lors du deuxième quart-temps après avoir repris un rebond sur un pénalty-corner. "C'était vraiment fou", a déclaré la Red Panther de 22 ans, qui compte une soixantaine de sélections avec l'équipe belge. "Je suis très heureuse d'avoir pu marquer mon premier but international, ici aux Jeux Olympiques."

Les hockeyeuses belges affronteront les Pays-Bas vendredi (12h45) et l'Allemagne samedi (19h45) dans le groupe A. Elles rencontreront ensuite une équipe du groupe B en quarts de finale, dans lequel l'Australie et l'Argentine sont toujours en tête avec 9 points sur 9. L'Espagne suit avec 4 points devant la Grande-Bretagne (3pts), les États-Unis (1 point) et l'Afrique du Sud (0 point).