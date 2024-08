Jacques Borlée évalue les chances de médailles: "Relais mixte, 20%; Tornados, 60%"

De son côté, la sélectionneuse Carole Bam a également évalué les chances pour le relais mixte et a répondu aux questions sur l'absence de sa protégée Cynthia Bolingo. "Il est clair que nos chances sont réduites sans Cynthia", avoue-t-elle. "Depuis un an, nous avons misé sur le relais mixte, mais la situation a changé. Helena Ponette et Naomi Van Den Broeck devront courir en moins de 50 secondes. C'est aussi simple que ça."

La Belgique courra dans la première série du relais mixte, aux côtés des États-Unis, avec l'ordre de passage suivant : Jonathan Sacoor, Helena Ponette, Kevin Borlée et Naomi Van Den Broeck. "Le plan pour les séries est clair : suivre les Américains le plus longtemps possible et tenter de prendre la deuxième place dans notre série", précise Bam.

Hanne Claes, quant à elle, est particulièrement déçue de ne pas pouvoir participer au relais mixte. "C'est une grande déception, et j'ai déjà investi beaucoup d'énergie négative là-dedans, mais je veux maintenant tourner la page et me concentrer sur mon tournoi individuel", explique la spécialiste du 400 mètres haies. "Mon premier objectif est de passer le premier tour et ensuite de réaliser une bonne performance en demi-finales."