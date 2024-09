Les golfeurs belges démarrent bien la première étape de la Qualifying School

Nathan Cossement est 5e avec une carte de 64, Alan de Bondt 9e avec une carte de 65 et Jean de Wouters 12e avec une carte de 66 coups. Jarno Tollenaere, avec un premier tour en 69, synonyme de 45e place, et Kevin Hesbois, qui a réalisé un premier tour en 70 coups, synonyme de 50e place, ont eu plus de mal lors de leur premier tour.

La première étape de la Qualifying School se déroule sur dix lieux différents entre la fin du mois d'août et la fin du mois de septembre. À l'issue de cette phase, un nombre de joueurs à déterminer se qualifiera pour la deuxième phase, qui se déroulera sur quatre parcours espagnols fin octobre et début novembre.