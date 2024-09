Manon Claeys satisfaite de son concours, malgré l'espoir d'un "meilleur score"

Il y a trois ans, l'amazone avait ramené deux médailles de bronze des Jeux de Tokyo. Pas de déception cependant: "Je suis une nouvelle fois très contente de mon concours, même si je n'ai pas de médaille. Peut-être que j'ai démarré un peu trop prudemment le premier jour, il faut dire que le décor est assez impressionnant ici. J'ai pris un peu plus de risques hier et aujourd'hui, et testé quelques petites choses. On a un peu plus de points, mais les chevaux fatiguent aussi. Cela joue. C'est un moment d'apprentissage."

L'ambition est d'être une nouvelle fois de la partie dans quatre ans, à Los Angeles. "Peut-être avec Katharina Sollenburg, mais j'ai aussi de jeunes chevaux à l'écurie. On verra lequel est en forme à ce moment-là."

"Ces derniers jours, j'ai énormément profité de mon cheval et de nos prestations, et cela me donne davantage de satisfaction qu'une médaille", ajoute-t-elle. "Les Jeux à Paris et nos compétitions à Versailles ont été une expérience fantastique."