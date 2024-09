Evenepoel, Pogacar, van der Poel: trois titans s'affrontent ce dimanche pour le titre mondial

Une lutte royale entre Remco Evenepoel, Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel est attendue dimanche à Zurich à l'occasion de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme sur route.

Le parcours de 273,9 km présente un dénivelé de 4.470m. Le circuit final de 26,8 kilomètres, à effectuer sept fois, propose plusieurs ascensions, les principales étant la Zürichbergstrasse (1,1 km à 7,4%) et la Witikonerstrasse, qui fait 3,5 km mais est raide surtout dans sa deuxième partie (1,4 km à 7,2%). D'autres bosses (Zollikonstrasse, Farlifangstrasse et Alte Landstrasse) figureront encore sur le parcours avant l'arrivée. Bref, les ingrédients sont réunis pour une course offensive et sacrer un coureur à l'aise en montagne.

Evenepoel a déjà écrit l'Histoire dimanche dernier en devenant le premier coureur à remporter le titre olympique et le titre mondial sur le contre-la-montre la même année. Sur la course en ligne aussi, cet exploit est inédit. Evenepoel réaliserait au passage un incroyable quadruplé de médailles d'or en une année.