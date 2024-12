"Cela n'a aucun sens": furieux, Max Verstappen ne comprend pas pourquoi il a été pénalisé et perdu sa pole

Russell se préparait à faire un tour rapide quand Verstappen s'est mis en travers de son chemin, selon les commissaires. Ils ont jugé que Verstappen a "roulé inutilement lentement" devant la Mercedes de Russell.

"Mais je ne saurais pas ce que j'aurais pu faire différemment", a déclaré Verstappen avant même d'être entendu par les commissaires de course. "Je trouve déjà ça bizarre; que je doive aller là-bas. Nous roulions tous lentement. Sinon, la prochaine fois, je pourrai aussi mettre les gaz et faire semblant de me crasher partout. Russell aurait dû freiner plus tôt, j'ai fait la même chose pour les voitures devant moi, non ?".

Le départ du 23e et avant-dernier Grand Prix de la saison en Formule 1 sera donné ce dimanche à 17h00 (belges) et sera long de 57 tours.