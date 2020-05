Coronavirus: McLaren va licencier 1.200 personnes

Le constructeur automobile McLaren va licencier 1.200 de ses 4.000 employés dans ses divisions automobile, technologique et course, a annoncé l'entreprise mardi, rapporte motorsport.com. Parmi eux figurent 70 personnes qui étaient attachées à l'écurie de Formule 1. La crise du coronavirus est la raison de cette mesure.

Il y a deux semaines, McLaren avait annoncé qu'il tentait de lever des fonds dans un contexte de difficultés financières dues à la pandémie de Covid-19, la société a maintenant combiné ces mesures avec des réductions de coûts importantes.

"C'est une ligne de conduite que nous avons voulu éviter autant que possible, ayant déjà pris des mesures draconiennes de réduction des coûts dans tous les secteurs de l'entreprise", a déclaré Paul Walsh, président exécutif du groupe McLaren. "Mais nous n'avons pas maintenant d'autre choix que de réduire la taille de nos effectifs".

"C'est sans aucun doute une période difficile pour notre entreprise, et en particulier pour notre personnel, mais nous avons l'intention de devenir une entreprise efficace et durable, avec un cap clair pour le retour à la croissance".

La semaine dernière, La F1 a adopté une réduction significative du plafond budgétaire pour la saison 2021 de la F1, qui passera de 175 millions de dollars (160 M d'euros) à 145 millions de dollars (132 M d'euros).

"Même si cela aura un impact significatif sur la forme et la taille de notre équipe de F1, nous allons maintenant commencer à prendre les mesures nécessaires pour être prêts à courir à la limite à partir de 2021, afin de défier à nouveau pour des victoires de course et des championnats à l'avenir", a encore fait savoir Paul Walsh.