Stupeur en Formule 1: Alpine écarte Ocon pour le dernier GP de la saison

Esteban Ocon n'a plus de volant en F1. Pour un Grand Prix du moins. Le Français et Alpine se sont mis d'accord pour un départ anticipé, ce qui signifie qu'Ocon ne roulera pas lors du dernier GP de la saison, prévu à Abu Dhabi. Il sera remplacé par Jack Doohan, qui sera aussi son remplaçant en 2025 dans l'écurie française.

L'information avait déjà circulé dès hier soir, à la fin du GP du Qatar. "On peut dire que ce serait une bonne chose de faire commencer Jack plus tôt, que pour Esteban ce serait bien de passer à autre chose plus tôt. Je pense que ça convient à tout le monde. La discussion est tout à fait naturelle. Honnêtement, Esteban a joué un rôle important dans cette équipe et, des deux côtés, cela convient à chacun", a ajouté Oakes.

Un peu plus tôt dans la soirée, Ocon avait déjà laissé planer le doute sur sa participation au Grand Prix d'Abu Dhabi en remerciant de manière appuyée ses mécaniciens et ingénieurs après son abandon précoce au GP du Qatar. "Pas grand chose à dire sur cette course... Je voudrais remercier les mécanos, les +ingés+ pour tous leurs efforts sur cette course mais aussi sur tout le reste de l'année surtout. C'était un mot important pour moi parce que dans les moments difficiles on a continué à pousser et je voulais les remercier pour ça", avait déclaré le pilote de 28 ans au micro de Canal+.

Interrogé sur sa façon d'aborder la dernière course, il avait répondu "On verra" après un long silence.