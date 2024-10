Sander Gillé et Joran Vliegen pour ouvrir la journée de jeudi, Zizou Bergs pour la finir

Sander Gillé et Joran Vliegen, en quarts de finale du double, lanceront les hostilités jeudi à la Lotto Arena pour l'European Open, le tournoi de tennis ATP 250 d'Anvers. La journée se terminera par le huitième de finale de Zizou Bergs en simple.

La paire belge, tête de série N.3 à Anvers, tentera de se qualifier pour le dernier carré d'un tournoi ATP pour la première fois depuis leur victoire au tournoi Masters 1000 de Monte-Carlo en avril. Le duo a déjà atteint les demi-finales à deux reprises à Anvers, en 2019 et 2020.

Qualifiés dans la douleur pour les quarts de finale mardi, Gillé et Vliegen, qui se partagent la 31e place mondiale en double, affronteront les Autrichiens Alexander Erler (ATP 54 en double) et Lucas Miedler (ATP 68 en double) à partir de 12h00 sur le court central.

En soirée, ce sera au tour de Zizou Bergs (ATP 69) de monter sur le court central pour défier l'Argentin Sebastian Baez, 27e mondial et tête de série N.4, avec comme enjeu une place en quarts de finale. Le N.2 belge tentera de s'inspirer de sa victoire 7-5, 6-4 face à un autre Argentin Facundo Diaz Acosta (ATP 67) mardi au premier tour

Une qualification pour les quarts qui serait une grande première pour le Limbourgeois à Anvers. Il avait atteint le deuxième tour en 2020 pour sa première présence dans le tableau final.

La journée de jeudi marquera aussi l'entrée en lice du Grec Stefanos Tsitsipas, 11e mondial et tête de série N.2, demi-finaliste en simple et vainqueur en double en 2023. Exempté de premier tour, il sera opposé au qualifié brésilien Thiago Seyboth Wild (ATP 80) avant le duel entre Bergs et Baez sur le court central.