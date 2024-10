Zizou Bergs voit au-delà des quarts de finale: "Je suis en mission ici"

"Mais ce ne me préoccupe pas vraiment", a expliqué le Limbourgeois de 25 ans. "Car mes ambitions vont bien au-delà. C'est un tournoi important pour moi. Je joue devant mon propre public, mes amis viennent me voir. Je suis un peu en mission ici, je veux aller le plus loin possible. Je continue à prendre les choses match par match, mais d'un autre côté, je veux aussi garder de l'énergie pour ce qui arrive".

"Contre Baez, je n'ai pas eu une super sensation. La confiance était là, mais pas à 100 %, pas comme en Coupe Davis. Cependant, j'ai pu jouer mon jeu agressif et apparemment, ça a marché. Même lorsqu'il est revenu à 4-4 dans le second set, j'ai pu garder mon calme, j'ai senti que j'étais le meilleur joueur. C'est le résultat des progrès sur le plan mental que j'ai réalisés. Cela fait un moment que nous travaillons sur ce mental et j'en récolte les fruits aujourd'hui. Je reste plus cool et j'ose davantage, même contre des joueurs bien mieux placés que moi."