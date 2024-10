La Louvière examine la possibilité d'un recours en Cassation dans le dossier Strada

Les avocats de la Ville ont, à cette occasion, été invités à donner à l'assemblée toutes les informations sur l'arrêt de la cour d'appel de Mons relatif au dossier de "Strada", qui oppose la Ville de La Louvière au promoteur immobilier Wilhelm & Co, chargé de transformer le site des anciennes Faïenceries Boch en un nouveau quartier multifonctionnel, la "Strada". L'arrêt, défavorable à la Ville, a été prononcé en date du 25 septembre 2024.

Les avocats ont rappelé "que la thèse de la Ville concernant la caducité du marché est restée parfaitement constante et qu'elle se réserve de l'invoquer après cassation. C'est bien Wilhelm & Co qui a constaté lui-même, en octobre 2021, l'impossibilité d'exécuter le marché, et donc la caducité de son objet", ont indiqué les instances communales.