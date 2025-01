Quelles sont les opérations de chirurgie esthétique les plus fréquentes en Belgique? "On en demande beaucoup plus qu'avant"

Pascal Castus, président de la Société royale belge de chirurgie plastique et réparatrice, était l'invité de Martin Buxant à 7h50. Il a évoqué les opérations de chirurgie esthétique les plus courantes dans notre pays.

Quelles sont les interventions les plus demandées au niveau de plastique en Belgique? Selon le chirurgien Pascal Castus, il s'agit de l'augmentation mammaire, des paupières et des liposuccions. "Aujourd'hui ce qu'on demande beaucoup plus qu'avant, c'est la médecine esthétique non-chirurgicale", indique le spécialiste. "Tout ce qui est injection et c'est là qu'on perd un petit peu le contrôle ces dernières années, ça devient pour moi un véritable problème de santé publique."

Quel est le profil des patients? "On a tous les profils possibles et imaginables", dit Pascal Castus. "Mais de plus en plus jeune pour tout ce qui est injection."