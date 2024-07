1,64°C en plus: nous avons vécu l'année la plus chaude jamais enregistrée

Copernicus, l'observatoire européen de la Terre, annonce que le mois de juin 2024 était le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Plus globalement, l'année écoulée n'a jamais été aussi chaude.

Au Mexique, par exemple, un lac s'est évaporé au cours du dernier mois écoulé après une canicule et une sècheresse. Toujours en juin, si vous vouliez visiter le Parthénon à Athènes, il fallait supporter les 44 degrés. Et puis, il y a aussi eu ce terrible pèlerinage de La Mecque, en Arabie Saoudite, où 1300 personnes avaient alors perdu la vie.

Si en Belgique, on n'a pas vraiment ressenti ce record de chaleur au mois de juin, dans le reste du monde, c'était bien différent.

Plus généralement, l'observatoire Copernicus a remarqué que pendant une année complète, entre le mois de juin 2023 et 2024, nous avons vécu l'année la plus chaude jamais enregistrée.

L'année que nous avons vécue était 1,64 degré plus chaude que la moyenne des températures de l'ère préindustrielle, une année de référence entre 1850 et 1900, quand il n'y avait pas encore eu de déforestation massive, de gigantesques industries. Une période lors de laquelle les émissions de gaz à effet de serre étaient bien plus faibles.