Incendie industriel sur le site de Brucargo: le toit du bâtiment s'est effondré

Le toit d'un entrepôt sur le site de Brucargo, la partie de l'aéroport de Zaventem dédiée au fret, s'est effondré jeudi soir en raison de l'incendie qui y fait rage, rapportent les pompiers du Brabant flamand occidental. Ceux-ci luttent toujours contre les flammes. Aucun blessé n'a été signalé. Les communes de Machelen et Steenokkerzeel demandent aux riverains de garder les portes et les fenêtres fermées.

L'important incendie s'est déclaré vers 16h00 dans l'entreprise Gosselin Logistics et s'est propagé rapidement. Les entrepôts et bâtiments d'entreprises environnants ont été évacués par mesure de précaution et un large périmètre de sécurité a été établi.

"Le toit du bâtiment de 4.000 mètres carrés s'est effondré et le feu fait toujours rage", a indiqué Wouter Jeanfils, porte-parole des pompiers. "Notre priorité a été de protéger les bâtiments adjacents et nous y sommes parvenus. Pour l'instant, il ne semble plus y avoir de risque de propagation de l'incendie, mais les opérations d'extinction sur le bâtiment concerné prendront plusieurs heures, voire probablement toute la nuit. Le bâtiment est presque entièrement détruit et il faudra sûrement enlever les débris avec des grues pour tout éteindre complètement."