Performance "résiliente" d'Etex face aux conditions de marché "difficiles"

Au premier semestre 2024, Etex a vu son chiffre d'affaires baisser de 4,2% par rapport à la même période de l'année précédente, à 1,93 milliard d'euros, en raison de baisses de volumes. Les mises en chantier ont atteint leur plus bas niveau depuis 2003, tandis que les permis de construire se rapprochent des plus bas historiques enregistrés entre 2008 et 2009, explique-t-on. Le groupe sortait avant cela de deux années record.

Le cash-flow d'exploitation récurrent (REBITDA) a atteint 377 millions d'euros, en baisse de 5% par rapport à la même période de l'an dernier. Quant au bénéfice net (part du groupe), il s'élève à 107 millions d'euros pour le premier semestre 2024, en recul de 46,7% par rapport aux six premiers mois de 2023.