Il empoche des dizaines de millions d'euros: le président de l'Antwerp a vendu l'appartement le plus cher du pays

Paul Gheysens vient de vendre un somptueux appartement. Avec ses 500 mètres carrés, il est tout simplement devenu l'appartement le plus cher du pays.

Paul Gheysens va toucher un fameux pactole. Le président de l'Antwerp vient en effet de conclure la vente d'un bien immobilier particulier, situé à Knokke-Heist. Cet appartement, qui frôle les 500 mètres carrés et dispose d'une terrasse gigantesque avec vue sur le Zwin, était en vente depuis quelques mois. Mais il vient de trouver preneur, selon le Laatste Nieuws.

Le prix de vente atteint les 32 millions d'euros, ce qui fait de cet appartement le plus cher de tout le pays. Rien que ça. "Situé sur la plus prestigieuse promenade de Belgique, avec une vue sur le Zwin et la mer, c’est un emplacement inégalé où l’on peut profiter d’un luxe incomparable en toute tranquillité", a précisé Stéphanie Cambier, qui s'est chargée de la vente pour Paul Gheysens.

Voilà qui fait plaisir au portefeuille !