"Chers défenseurs, désolé, je suis là pour rester": Haaland signe un nouveau contrat à (très) longue durée avec Manchester City

Erling Haaland a signé un nouveau contrat avec Manchester City et est désormais lié au club jusqu'en juin... 2034, soit dans neuf ans et demi. Les Cityzens ont annoncé la prolongation de leur star norvégienne vendredi.

Arrivé en 2022 en provenance du Borussia Dortmund, Haaland a connu deux saisons extraordinaires du côté de City avec un total de 126 rencontres disputées pour les Skyblues et 111 buts à la clé.

"Je suis vraiment heureux d'avoir signé mon nouveau contrat et de pouvoir passer encore plus de temps dans ce grand club. Manchester City est un club spécial, rempli de gens fantastiques avec des supporters incroyables et c'est le type d'environnement qui aide à faire ressortir le meilleur de chacun", s'est réjoui Haaland dans un communiqué.