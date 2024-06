La Pologne rentre à la maison la tête haute: "Nous avons livré un combat acharné"

En conférence de presse, le sélectionneur polonais Michal Probierz a exprimé sa gratitude envers les supporters: "Nous avons livré un combat acharné jusqu'au bout et avons eu plusieurs bonnes occasions. C'est notre manière de jouer. Je tiens également à remercier les joueurs pour leur dévouement. C'est dommage de ne pas avoir réussi à nous qualifier pour le tour suivant."

Il a ajouté: "Ce tournoi a été difficile pour nous. Nous souhaitions rester plus longtemps et nous étions prêts pour cela. Pour l'avenir, nous devons mettre en place une structure plus solide. Nos meilleurs éléments doivent jouer chaque semaine."