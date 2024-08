Des épreuves de marathon très exigeantes qui promettent beaucoup de surprises

Partager:

Cinq Belges participeront aux épreuves du marathon des Jeux Olympiques de Paris samedi et dimanche. Trois chez les messieurs et deux chez les dames.

Médaillé de bronze il y a trois ans à Tokyo 2020, Bashir Abdi s'y affiche en "bonne forme" malgré un début d'année perturbée par des pépins physiques. Koen Naert se pose en outsider surprise et Michael Somers a été le troisième et dernier Belge à pouvoir disputer la plus longue course des épreuves d'athlétisme. Chloé Herbiet, pour son 3e marathon en carrière seulement, et Hanne Verbruggen, s'aligneront côté féminin, avec des ambitions très mesurées, mais avec l'envie de prendre de l'expérience.

Le parcours du marathon samedi pour les messieurs et dimanche pour les dames prendra son départ à l'Hôtel de Ville pour revenir aux Invalides, toujours dans le centre de Paris, en effectuant une boucle par Versailles. Il s'annonce dantesque. Les 42,195 km au programme seront très ardus et promettent de se dérouler par temps chaud malgré l'heure de départ fixée à 8h00. Les dénivelés annoncés sont de 436 positifs et 438 négatifs et "l'inclinaison maximale sera de 13,5%". Deux bosses compliqueront le trajet, aux environs de la mi-course. Les organisateurs ont promis un "parcours qui traversera neuf communes de la région Île-de-France, entre succession de monuments dans Paris, parcs et forêts et le majestueux site du château de Versailles." Koen Naert prévoit "un parcours très exigeant, un peu comme au marathon de New York, et je ne sais pas si tout le monde s'attend bien à cela".