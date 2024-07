Les Young Panthers, battues par l'Espagne, n'atteignent pas les demi-finales

Le capitaine Astrid Bonami avait ouvert la marque en faveur de la Belgique dès la 1re minute de jeu, sur un penalty corner. Ce but d'avance, synonyme de qualification pour les demi-finales, n'a cependant pas suffi. Après le repos, un pc espagnol a permis à Mar Sola Gonzales de remettre les équipes à égalité (38e). Tout était à refaire pour les Belges, qui ont finalement concédé le but fatal à la dernière minute, sur un autre penalty corner transformé par Teresa Saenz de Santa Maria.

Les Young Panthers disputeront leurs matchs de classement face à l'Irlande et à l'Autriche, qui ont terminé aux 3e et 4e place de la poule B. L'Allemagne et l'Angleterre ont décroché les deux dernirs tickets pour les demi-finales.

Emmenées par Charlotte Englebert et ses cinq buts, les Young Panthers avaient atteint la finale de la précédente édition de cet Euro U21 disputée en 2022 à Gand. Elles s'y étaient inclinées aux shoot-out 4-3 face à l'Allemagne (1-1).