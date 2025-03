F1 - GP de Chine: Piastri s'offre la première pole de sa carrière

Oscar Piastri s'élancera de la pole position au départ du Grand Prix de Chine de Formule 1, dimanche à 15 heures locales (8 heures belges). Au volant de sa McLaren, l'Australien a signé le meilleur chrono de la Q3 des qualifications samedi sur le circuit international de Shanghaï en 1:30.641 et s'est ainsi offert, à 23 ans, sa première pole en carrière à son 48e Grand Prix.

George Russell (Mercedes) a réalisé le 2e temps à 82 millièmes et occupera lui aussi la première ligne.

La deuxième ligne réunira le vainqueur du Grand Prix d'Australie et leader du championnat le Britannique Lando Norris qui a placé sa McLaren à 152 millièmes, et le quadruple champion du monde en titre et vainqueur l'an dernier à Shanghaï le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), 4e temps à 176 millièmes.