F1: Lando Norris domine la dernière qualification de la saison, McLaren se rapproche du titre constructeur

La dernière séance qualificative de la saison se disputait ce samedi à Abu Dhabi. C'est Lando Norris qui a été le plus rapide et qui s'envolera en pole demain.

C'est le moment de refermer le chapitre 2024 en Formule 1. La dernière séance qualificative de la saison s'est disputée ce samedi après-midi à Abu Dhabi. Une qualification importante alors que Ferrari et McLaren se disputent encore le titre constructeur, seul gros enjeu restant dans ce championnat. La Q1 tournait au cauchemar par Lewis Hamilton, qui a signé le 18ème chrono pour sa dernière qualification avec Mercedes, lui qui rejoindra Ferrari en 2025.

Charles Leclerc pensait avoir réalisé le meilleur tour en Q2, mais son chrono était annulé pour non-respect des limites de la piste au premier virage. Résultat: une quatorzième place et donc l'assurance de démarrer dernier demain, lui qui devra subir une pénalité de 10 places sur la grille pour avoir excédé le nombre de batteries utilisées cette saison. Sainz était donc le plus rapide, devant Verstappen et le surprenant Hulkenberg sur sa Haas. La mauvaise performance de Leclerc est une bien mauvaise nouvelle pour Ferrari dans sa lutte pour le titre constructeur.