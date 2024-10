Max Verstappen tente de déstabiliser ses adversaires en créant... des problèmes d'égo: "Si j'étais lui, je ne l'accepterais pas"

La course au titre est toujours plus ouverte que jamais en cette fin de saison de Formule 1. Le retour en force des McLaren ne fait pas les affaires de Max Verstappen. À la guerre comme à la guerre, il tente de déstabiliser ses adversaires par tous les moyens.

Max Verstappen a légèrement taquiné la concurrence chez McLaren à la veille des premiers essais libres du Grand Prix des États-Unis, 19e des 24 manches du championnat du monde de Formule 1. Le triple champion du monde néerlandais a déclaré qu'Oscar Piastri, actuellement quatrième au classement général des pilotes, est "trop bon" pour se contenter du rôle d'équipier chez McLaren.

L'Australien a remporté cette année les GP de Hongrie et d'Azerbaïdjan et compte 42 points de moins que son coéquipier britannique Lando Norris, qui s'est imposé à Miami, Zandvoort et, plus récemment, à Singapour. Norris a ainsi réduit l'écart avec Verstappen, actuel leader du championnat, à 52 points.