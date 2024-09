Zizou Bergs égalise pour la Belgique face aux Pays-Bas après sa victoire face à Griekspoor

Le Limbourgeois, avec sa victoire en trois manches 6-2, 6-7 (2/7), 6-3 et ses 20 aces, a remis la Belgique à égalité avec les Pays-Bas, après la défaite inaugurale de Raphael Collignon (ATP 194) face à Botic van de Zandschulp (ATP 68). La rencontre, accrochée, a duré 2 heures et 15 minutes.

Le destin de l'affrontement entre les deux pays sera décidé mardi soir, lors du duel final, disputé en double entre, pour la Belgique, Sander Gillé et Joran Vliegen, 32es mondiaux en double, et pour les Pays-Bas, Robin Haase et Wesley Koolhof (ATP 63 et 16 en double).