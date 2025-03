Déjà prêts à planifier vos prochaines vacances? Voici les destinations les plus abordables

Sans surprise, les pays où le coût de la vie est faible permettent de voyager avec un budget réduit. L’Asie et l’Afrique dominent le classement des destinations les plus économiques, tandis que certaines îles paradisiaques et pays d’Europe occidentale figurent parmi les plus onéreux.

Les 15 pays les moins chers pour voyager en 2025

Pour les voyageurs à la recherche de destinations accessibles, voici les pays où un séjour peut se faire avec un budget modeste :

Laos – 14,8 € par jour

Kazakhstan – 18,2 €

Rwanda – 20 €

Ghana – 21,2 €

Mongolie – 22,9 €

Arménie – 24,7 €

Géorgie – 26,7 €

Moldavie – 34 € (le seul pays européen du classement)

L’Asie du Sud-Est, avec des destinations comme le Laos et la Mongolie, reste une valeur sûre pour les voyageurs à petit budget.