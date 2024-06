À Gaza, une frappe israélienne visant une école fait 37 morts

"Signaux positifs"

Des témoins ont indiqué par ailleurs que des tirs intenses de roquettes avaient eu lieu dans la nuit dans les camps d'al-Boureij et Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza.

Selon une source locale, des avions israéliens ont aussi mené plusieurs frappes dans l'est et le centre de la ville de Rafah, frontalière de l'Egypte, où l'armée israélienne a lancé des opérations terrestres début mai.

L'armée israélienne a affirmé avoir tué trois combattants qui essayaient de passer la barrière de sécurité entre la bande de Gaza et Israël dans le secteur de Rafah. Cette offensive sur Rafah, qui a poussé un million de Palestiniens, selon l'ONU, à fuir la ville, a aussi entraîné la fermeture du point de passage avec l'Egypte, essentiel à l'entrée de l'aide internationale dans le territoire assiégé.

"Il est temps que cette guerre se termine et cet accord est un point de départ nécessaire", a déclaré jeudi la Maison Blanche dans un communiqué conjoint avec notamment les dirigeants de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, du Canada, et de pays sud-américains.

Joe Biden a présenté le 31 mai une feuille de route proposée selon lui par Israël qui prévoit, dans une première phase, un cessez-le-feu de six semaines accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, de la libération de certains otages enlevés lors de l'attaque du Hamas et de prisonniers palestiniens détenus par Israël.



Le Hamas va présenter sa réponse à cette proposition "dans les jours à venir", a indiqué jeudi un "haut responsable" cité par Al-Qahera News, média proche des services de renseignement égyptiens, parlant de "signaux positifs" du mouvement islamiste.



Selon une source proche des négociations, une réunion a eu lieu mercredi à Doha entre le Premier ministre qatari, le chef du renseignement égyptien -- dont les pays sont des médiateurs dans le conflit -- et le Hamas, pour discuter d'une trêve et d'un échange d'otages et de prisonniers. Il n'était clair dans l'immédiat si les discussions se poursuivaient jeudi.