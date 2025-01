Édito: la Ligue des Champions a réussi son opération séduction

Ce colosse d’Europe aux pieds d’argiles, qui n’arrive plus à enchanter les foules et terrasser l’adversaire. Leur entraîneur Pep Guardiola en faisait, il y a quelques jours, l’amer constat, teinté d’impuissance : "Nous ne sommes plus une équipe incroyable en défense et tout le monde ose faire du marquage individuel contre nous".

City ne gagne quasiment plus, et n’impressionne plus, c’est vrai. Mais City reste City, c’est-à-dire un club capable, sur ce dernier match décisif, de se retrouver et se sublimer. Combien de fois avons-nous vu un dernier sursaut d’orgueil pile le soir où il le fallait ? Bruges ne devra compter que sur lui-même et pas trop sur l’aide d’un autre club.